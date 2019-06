Incendiata l'auto di una 35enne: è mistero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrerebbe essere di natura dolosa l’incendio che ha distrutto una Smart di proprietà di una 35enne e parcheggiata in via Bagnara Casale, a Lecce. Sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce avrebbero ritrovato residui di un contenitore di plastica e di liquido infiammabile utilizzato da ignoti per appiccare il fuoco. Saranno le indagini avviate dagli agenti sull’accaduto e gli eventuali video estrapolati dalle telecamere presenti in zona a fornire elementi utili ad individuare i responsabili.