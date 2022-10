Incendio nella notte in un appartamento: fiamme in cucina e camera. A fuoco gazebo di un locale commerciale

Paura nella notte in un appartamento alla periferia di Lecce. Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vanvitelli 20 per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento. All'arrivo dei vigili del fuoco le fiamme coinvolgevano una camera e la cucina creando non pochi danni. Le fiamme si sono propagate bruciando anche in pannelli coibentati. Spento l'incendio, ancora da chiarire le cause del rogo, è stato inibito l'accesso nell'abitazione per una questione di sicurezza.

A fuoco i gazebo di un locale

Un secondo intervento è stato effettuato, sempre nella notte, dai vigili del fuoco a Lecce. Intorno alle 01.15 il personale del comando provinciale Vigili del Fuoco Lecce è intervenuto in via Leonardo Prato nel centro storico di Lecce. Alcuni gazebo del “Querencia Exotic” infatti erano in fiamme. Da gazebi, posti nel giardino retrostante del locale, le fiamme hanno raggiunto anche il garage, di proprietà del senatore Dario Stefano, con ingresso in via Leonardo Prato. Nessun danno all'uto del poltico salentino che si è solo ricoperta di fuliggine. Le fiamme hanno interessato anche due bagni di un affittacamere. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.