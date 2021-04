Paura lungo via Taranto, a Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento un violento incendio è divampato all'interno di un appartamento affittato a cittadini migranti. Le fiamme si sarebbero propagate a partire da un cumulo di oggetti, accatastati in un angolo della casa.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo, anche i carabinieri e le ambulanze del 118.

Aggiornamenti nelle prossime ore.