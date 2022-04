Lecce, incendio al sesto piano, salvata 92enne

Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce, insieme a due supporti con autoscala e autobotte è intervenuta a Lecce, in piazzale Sondrio, per un incendio appartamento al sesto piano. L’incendio ha avuto origine dal piano cottura nel locale cucina quando la proprietaria, una donna di 92 anni, era intenta a cucinare.

Il salvaggio

L’intervento di un vicino di casa, accorso dopo aver sentito le urla della donna, ha consentito di metterla in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Giunti sul posto, con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri sono penetrati all’interno dell’appartamento avvolto dalle fiamme attraverso il balcone e hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e all’eliminazione di ogni focolaio residuo. Nel frattempo, la signora coinvolta nello sfortunato incidente è stata sottoposta ai controlli del personale del 118 intervenuto sul posto che hanno escluso conseguenze sanitarie alla persona. Sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire la cause dell'incendio.