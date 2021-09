Lecce, ancora incendi: due in poche ore nelle marine

Due incendi di vaste dimensioni sono divampati ieri sera nella campagna salentina, il primo in un appezzamento vicino alla provinciale che da Lecce conduce alla marina di San Cataldo, il secondo bei pressi di Torre Chianca. In entrambi i casi il tratto stradale è stato chiuso al traffico per evitare pericoli per gli automobilisti.

I roghi sono stati alimentati dal forte vento di tramontana e hanno richiesto l'intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco, del comando provinciale dei distaccamenti vicini.

Si tratta purtroppo degli ennesimi incendi dopo una lunga estate di fuoco che ha martoriato la Puglia e in particolare il Salento.