In fila per ore per ritirare i medicinali alla farmacia dell'ospedale: disagi all'ex Fazzi

In fila per ore in attesa di ritirare i medicinali: disservizi alla farmacia del Poliambulatorio dell'ex Fazzi a Lecce. Le lamentele arrivano all'Adoc, Associazione per la difesa e orientamento dei consumatori, che non resta indifferente al grave disservizio che gli utenti del servizio stanno riscontrando.

Le cause dei disservizi



La farmacia infatti è aperta solo al mattino riducendo di gran lunga l'orario del servizio che causa numerosi disagi a soggetti già in gravi condizioni, quali malati oncologici e anziani. «Anche coloro che lavorano, dovendosi sottoporre a lunghe file, sono costretti a prendere permessi da lavoro non sempre possibili. Si segnala il sovraffollamento del locale con file molto lunghe che si generano e la mancanza di una idonea sala d'attesa - scrive Adoc - Nonostante gli sforzi e le difficoltà del personale presente, c’è bisogno di una riorganizzazione strutturale, perciò abbiamo richiesto chiarimenti ed un eventuale incontro col direttore sanitario per discutere di queste problematiche e trovare una soluzione per poter permettere una migliore e più efficiente erogazione dei farmaci e una migliore gestione dell'utenza».