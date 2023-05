In casa mezzo chilo tra marijuana e hascisc: 20enne ai domiciliari torna in carcere

Mezzo chilo di droga (hascisc e marijuana) e contanti in casa: Alessio Intrepido, 20 anni, già arrestato a fine aprile per spaccio nei pressi del convitto Palmieri, è stato condotto in carcere per la stessa ragione. Quando è stato sottoposto a controllo dai carabinieri della stazione di Lecce - Santa Rosa, era a casa in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I militari, al comando del luogotenente Damiano Pascali, hanno eseguito una perquisizione e trovato più di 500 grammi di sostanza. Il giovane è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola, a disposizione dell'autorità giudiziaria.