In casa cocaina e tremila euro: 46enne in carcere per spaccio

Una fiorente attività di spaccio tra i quartieri Salesiani e Santa Rosa, che non è sfuggita agli occhi degli agenti della Squadra mobile della Questura di Lecce, che ieri hanno stretto le manette ai polsi di un 46enne di Lecce, Giuseppe Tornese, arrestato in flagranza per spaccio.

Le indagini

Gli agenti nei giorni scorsi avevano osservato l'uomo, che per vendere la droga utilizzava un'abitazione diversa dalla propria, immaginando che quest'ultima potesse essere sorvegliata. Ieri sera gli agenti sono entrati in azione dopo aver visto due donne entrare nel condominio che era sotto controllo e subito dopo arrivare lo stesso Tornese.

La perquisizione

L'uomo, fermato per un controllo, ha manifestato subito forte nervosismo ed insofferenza, inducendo gli agenti ad una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di una busta in cellophane termosaldata, confezionata sottovuoto, contenente circa 19 grammi di cocaina.

Inoltre, in quella casa sono state trovate e sequestrate altre dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. In casa sequestrati anche polvere bianca, probabilmente sostanza da taglio; un cellulare, vari fogli dattiloscritti con numeri e cifre da decifrare, tre bilancini elettronici di precisione; una confezione di sacchetti per sottovuoto “universali” parzialmente utilizzati, simili per forma e dimensione a quello rinvenuto addosso al Tornese e contenente la sostanza stupefacente e ancoira due forbici, un rotolo di nastro gommato, diversi altri sacchetti per il sottovuoto: tutto materiale utile al confezionamento delle singole dosi. In auto, inoltre, l'uomo aveva un bastone telescopico in metallo e impugnatura in gomma, del genere vietato.

La perquisizione si è estesa anche nella residenza di Tornese, dove gli agenti della Mobile hanno trovato un’altra dose di cocaina, un bilancino elettronico di precisione; 3mila euro suddivisi in banconote di vario taglio; nonché la macchina per lo stoccaggio sottovuoto per lo stupefacente.

L'arresto

L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per il possesso del bastone telescopico e accompagnato in carcere.