Lecce, in Aula arriva il 33esimo consigliere

La giunta di Palazzo Carafa approva l'elezione del 33esimo consigliere aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari.

La data dell'elezione è ancora da decidere e si voterà in un unico giorno, di domenica dalle 7 alle 21 su una scheda elettorale di colere azzurro. Per l'espletamento del voto Palazzo Carafa disporrà una sede elettorale, il numero di seggi sarà organizzato in modo che ogni sezione non superi i 2mila elettori. L'ufficio elettorale sarà costituito da personale scelto tra i dipendenti di Palazzo Carafa - un presidente, tre scrutatori, un segretario.

Possono candidarsi tutti coloro che sono in possesso di cittadinanza extracomunitaria e iscritti all'anagrafe a Lecce.

Nel 2012 a sedere in consiglio a Palazzo Carafa fu Sugitarharan Navaratnam dello Sri Lanka che ebbe la meglio su altri sei candidati.