Lecce, in Ateneo solo esami e lauree in via telematica

Con due nuovi Decreti, il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice ha disposto oggi “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e autorizzato lo svolgimento degli appelli d’esame e di laurea in via telematica.



In applicazione del DPCM 11 marzo 2020, si dispone in particolare: che fino al 25 marzo tutto il personale svolga la propria prestazione lavorativa “in forma agile”, salvo attività “indifferibili da rendere in presenza”;

che sia garantita l’apertura del Rettorato (piazza Tancredi 7) e dell’Istituto Principe Umberto (viale Gallipoli 49) nel polo urbano, e nel campus Ecotekne delle palazzine A e A6, del College ISUFI, dell’edificio “La Stecca” e dell’Orto botanico, mentre che da lunedì 16 marzo a mercoledì 25 marzo 2020 siano chiusi i restanti edifici universitari; garantita, inoltre, l’apertura continuativa di alcuni Laboratori dei Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione e di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali;

che lezioni ed esercitazioni, esami di profitto e di laurea saranno garantiti esclusivamente in modalità telematica; che i dottorandi sospendano la frequenza dei laboratori universitari e che svolgano attività didattiche esclusivamente in modalità telematica; che siano sospesi i viaggi, le manifestazioni e ogni altra iniziativa sul territorio nazionale ed estero; che siano sospese le procedure concorsuali, a esclusione dei casi in cui “la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;

che sia sospeso il ricevimento dell’utenza esterna e interna; che siano sospesi i servizi gestiti in concessione da terzi presso le sedi universitarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA