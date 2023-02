L'imprenditore Antonio Quarta e il figlio Gaetano protagonisti a "I Soliti Ignoti"

L'imprenditore Antonio Quarta e il figlio Gaetano protagonisti su RaiUno. Il patron dell'azienda leccese Quarta Caffé ha partecipato nella puntata di oggi - 21 febbraio - al programma tv "I soliti Ignoti" condotta da Amadeus.

Il Salento protagonista in tv

Il figlio Gaetano, 30 anni, era tra gli otto ignoti del programma, compito dei concorrenti quello di scoprire la professione svolta. "Produce capsule di caffè compostabili" si legge tra le scelte suggerite da Amadeus. Facile la risposta per i leccesi e i salentini in generale: il Caffé Quarta è immancabile nella maggior parte delle famiglie e dei bar del territorio.

Più difficile invece è statoi per la coppia di concorrenti, padre e figlio, che non sono riusciti ad individuare la professione di Gaetano Quarta. Nella veste del "parente misterioso" invece l'imprenditore Antonio Quarta ha fatto il suo ingresso in studio. Ma anche in questo caso la coppia di concorrenti ha sbagliato la risposta: non sono riusciti ad individuare somiglianze tra padre e figlio salentini perdendo così il monte premi di oltre 48mila euro.