Lecce, ecco l'impianto di compostaggio di Masseria Ghetta: progetto e rendering

A pochi giorni alla scadenza del bando del Ministero per il finanziamento degli impianti di compostaggio (la data è fissata al 14 marzo, decisa) l’unico progetto presentato al momento è quello che riguarda la zona di Masseria Ghetta, avanzato dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Svelati i rendering dell'impianto di compostaggio di Masseria Ghetta nel nord Salento: ecco il progetto con le strutture localizzate nel territorio di Lecce, a ridosso dei comuni di Trepuzzi e Surbo.

Il progetto

Il progetto di fattibilità, messo a punto dalla “Owac Engineering Company Srl” di Palermo dopo l’affidamento diretto da parte dell’Ager, è di oltre 46 milioni di euro. Un impianto che sorgerà sui terreni proposti dal Comune di Lecce ma contestato dai comuni del nord Salento (in particolare dai sindaci di Trepuzzi e Surbo che si dicono pronti a dare battaglia anche per le vie legali) per la vicinanza a strutture ricettive di eccellenza e a punti sensibili.

L’impianto sarà di media taglia dovendo trattare 40mila tonnellate l’anno di frazione organica di rifiuti. All’appello però mancano altri impianti, per soddisfare il fabbisogno totale di 120mila tonnellate calcolato nel Piano dei rifiuti presentato dall’assessore regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio.