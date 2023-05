Illuminate 2023, l'annuncio di Delli Noci: «Candido la Puglia e Lecce ​per la realizzazione dell’Academy sull’intelligenza artificiale»

«Candido la Puglia e Lecce per la realizzazione cofinanziata da Microsoft dell’Academy per la formazione delle competenze sull’intelligenza artificiale in Italia». Queste le parole dell'assessore Delli Noci alla presentazione dell'evento "Illuminate 2023". Gli ha fatto eco l'Ad di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito, in collegamento video: «Il reskilling per l’intelligenza artificiale è un'area sulla quale stiamo investendo tanto. Cogliamo stimolo. Disponibili a parlarne subito».

Tutto pronto per "Illuminate 2023", l'evento internazionale organizzato da Commmedia, Iamcp, Microsoft Italia e il dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, in programma a Lecce dal 5 al 7 giugno. Oggi durante la conferenza stampa di presentazione alla sala conferenze della Regione Puglia in viale Aldo Moro a Lecce, è intervenuto Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo sviluppo economico e innovazione.

Illuminate 2023

Durante la tre giorni di "Illuminate 2023" si alterneranno oltre cinquanta relatori internazionali per numerose tavole rotonde tematiche e sessioni formative sui temi dell'intelligenza artificale, tecnologie innovative, mixed reality, metaverso, digitalizzazone della pubblica amministrazione e competenze digitali.