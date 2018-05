© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grosso ramo di pino è precipitato nelle prime ore della mattinata in viale Cimitero, colpendo tre auto parcheggiate nei pressi del centro universitario Studium 2000. Vigili del fuoco e polizia mumicipale sul posto per mettere in sicurezza la zona, che per fortuna al momento del crollo era libera da passanti.