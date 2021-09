Lecce, il nuovo palazzo dedicato alla street art: l'ex 167 è una galleria a cielo aperto

Terminato nei giorni scorsi il decimo murales monumentale alla zona 167 b di Lecce, il quartiere Stadio, realizzato dalla coppia di artiste argentine, di stanza in Spagna, Medianeras.

Due figure umane che intrecciano i loro tratti somatici, mischiando forme e pensieri, il tutto su una facciata di un palazzo ben visibile e circondato da verde urbano e dalla pista ciclabile.

Questa l’idea concepita e realizzata dalle artiste (Vanesa Galdeano e Anali Chanquìa) che dal 19 al 26 settembre sono state ospiti ben gradite del quartiere leccese, impegnate nella realizzazione del disegno ed accudite come sempre dalla curiosità e dall’ospitalità dei palazzi.

Il lavoro nella ex 167-B

Una settimana durante la quale si sono mischiate almeno tre lingue diverse ai piedi del palazzo. Giorni che hanno trasformato i sorrisi in domande e in curiosità da parte dei bambini nelle strade, stimolati dalle forme e dai colori e pronti a dar battaglia per un quartiere più bello e colorato.

Il lavoro, il decimo nel quartiere a partire dal 2017, voluto e donato dal Soroptimist Club Lecce in occasione del centenario della fondazione del Soroptimist International, è ancora una volta il risultato della collaborazione fra il laboratorio 167B Street, la Parrocchia San Giovanni Battista e Arca Sud Salento.

Il quartiere come una galleria d'arte a cielo aperto

Quella del quartiere alla periferia di Lecce è una storia unica in Italia. L’idea di trasformare un quartiere in una gigantesca vetrina dell’arte pubblica internazionale nasce dalla volontà di un laboratorio sociale di arte urbana, 167B street, che ha sede proprio in uno dei palazzi che guardano lo stadio. Un progetto dal basso, costruito giorno dopo giorno grazie ad una rete di amicizie e collaborazioni internazionali, fin da subito sposato da Don Gerardo della Parrocchia San Giovanni Battista e da Arca Sud Salento.

A partire dal 2017 le mura bianche delle facciate intorno alla parrocchia hanno ospitato artisti del calibro di Millo, Dimitris Taxis, Chekos Art oltre ad innumerevoli interventi artistici più piccoli, laboratori, incontri con le scuole, presentazioni, dibattiti.