Lecce, i muri di Apollo e Poste ripuliti all'alba

LECCE - Le tracce della protesta che avevano imbrattato i muri sono state cancellate questa mattina presto dal Comume, che ha incaricato una ditta specializzata di ripulire i muri di Teatro Apollo, Poste Centrali ma anche del Cesare Battisti e degli altri immobili storici che si trovavanoo lungo il percorso del corteo No Tap di venerdì scorso. La pulitura, eseguita in tempi record e di domenica mattina, arriva dopo le polemiche sul vandalismo durante il corteo e la presa di posizione dei sindaci contro i danneggiatori. Sia il sindaco di Lecce Salvemini sia i primi cittadini che aderiscono alla protesta No Tap avevano infatti stigmatizzato gli atteggiamenti dei vandali.