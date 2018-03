Lecce, i bimbi non sono più stranieri: da oggi “cittadini italiani”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Attimi di forte commozione questa mattina alle Officine Cantelmo, dove la giunta comunale di Lecce, guidata dal sindaco Carlo Salvemini, ha conferito la cittadinanza italiana simbolica ai bambini nati in Italia da genitori stranieri che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie di primo e secondo grado nella nostra città, dando seguito a quanto stabilito con delibera di Giunta comunale n°20 del 16 gennaio scorso.«Nati nel nostro paese, iscritti alle scuole della città, compagni di banco e di giochi dei bambini figli di italiani, questi bambini non sono ancora cittadini: secondo l'attuale legislazione, risalente al 1992, dovranno attendere il compimento del 18esimo anno per avviare l'iter burocratico che gli consentirà di acquisire gli stessi diritti dei loro coetanei».La cerimonia ha visto tra gli interventi, quellodel sindaco Carlo Salvemini e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Guida. Con loro la presidente regionale dell'Unicef Giovanna Perrella, il sindaco dei ragazzi della Città di Lecce, Sara D'Aniello, accompagnata dai consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi.