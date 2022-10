Lecce, Hotel Tiziano in vendita: sul mercato la storica struttura ricettiva

Hotel Tiziano vendesi. La società proprietaria, la Sice srl per un quarto della famiglia dell'ex sindaco di Lecce Paolo Perrone ha deciso di vendere la struttura ricettiva situata all'ingresso della città che da oltre 40 anni ospita congressi, assemblee politiche, convegni, corsi e fiere.

La società è in liquidazione - come riportato dal Corriere del Mezzogiorno - e la struttura è stata messa sul mercato: una realtà imponente, 16mila metri quadrati di stribuiti su sette piani per un totale di 273 camere, due piani interrati, spa, piscina e parcheggio coperto.

Alla base della scelta la volontà da parte dei quattro soci di non proseguire insieme la strada della gestione della struttura di viale Porta d'Europa.