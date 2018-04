Nuova attesa per le guide turistiche: la Regione frena, bluff del concorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Prima l’annuncio, poi la smentita. Esame di guida e accompagnatori turistici: passo falso della Regione. A poco più di dieci giorni dall’annuncio della prova scritta «prevista per aprile», l’ente di via Capruzzi frena e prende ancora tempo: «Sono in corso alcune verifiche sulle domande. Al momento non c’è nessuna ufficialità». Una doccia fredda per l’esercito dei quasi 9mila candidati, che avevano accolto con entusiasmo la notizia e che invece si ritrovano ancora bloccati in un limbo burocratico, con una abilitazione che è sempre più un miraggio.Qualche giorno fa era stata l’assessore all’Industria turistica e culturale Loredana Capone ad accendere gli animi degli aspiranti ciceroni: «Le prove si svolgeranno nella metà di aprile – aveva dichiarato -, probabilmente lunedì 16 in Fiera del Levante. Mentre già dal 21 marzo sarà pubblicata la banca dati con i quiz in modo che i candidati possano prepararsi al meglio».Una notizia che in poche ore ha raggiunto tutti gli 8467 aspiranti ciceroni, superando anche i confini pugliesi. Non sono pochi, infatti, gli operatori provenienti da altre regioni e dall’estero e che, più di tutti, aspettano con impazienza di conoscere la data del “concorsone” made in Puglia in modo da poter organizzare per tempo il loro viaggio verso l’abilitazione.E, invece, nulla di fatto. La banca dati con i quesiti da cui saranno sorteggiati quelli oggetto della prima prova scritta non è stata ancora pubblicata. «Abbiamo riscontrato alcuni errori nella formulazione delle domande - spiega il dirigente del Turismo Patrizio Giannone -. Siamo in contatto con il Formez che sta riesaminando il materiale per correggere le imprecisioni. Io credo che tra qualche settimana saremo in grado di pubblicare sul nostro sito i 4mila quesiti però non possiamo dare date ufficiali ancora».I ritardi sulla pubblicazione della banca dati fanno slittare anche le prove scritte.