Svolta per le guide turistiche: concorsone fissato ad aprile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esame di guida e accompagnatore turistico: ci siamo. Fine dell’attesa per l’esercito di aspiranti ciceroni. Il “concorsone” made in Puglia per l’abilitazione alla professione turistica si farà. E adesso ci sono anche le dati ufficiali. «Le prove si svolgeranno nella metà di aprile - spiega l’assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Loredana Capone -, probabilmente lunedì 16 in Fiera del Levante. Mentre già dal 21 marzo sarà pubblicata la banca dati con i quiz in modo che i candidati possano prepararsi al meglio».Fine di una agonia, quindi, per i 9mila candidati, bloccati da anni in un limbo amministrativo, e che adesso possono regolarizzare la propria professione in vista della prossima stagione turistica.Previsto inizialmente per il 2017, lo scorso giugno la Regione annunciò una modifica al bando originario «per procedere più celermente» riaprendo così i termini di presentazione delle domande. Una decisione che ha fatto “lievitare” il numero dei partecipanti - passati da 6547 a 8467 - che adesso possono iniziare il loro personale conto alla rovescia. Due, come abbiamo detto, le date che gli aspiranti ciceroni salentini dovranno segnare in rosso sul calendario.La prima riguarda la pubblicazione di una banca dati, con i quesiti da cui saranno sorteggiati quelli oggetto della prima prova scritta, prevista per mercoledì prossimo. Diverse le materie selezionate. Per le guide turistiche, la prima prova verterà su otto categorie tra cui storia d’Italia e della Puglia, archeologia e storia dell’arte, patrimonio storico artistico della regione Puglia, geografia economica, turistica, ambientale del territorio nazionale e pugliese comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere eno-gastronomico, elementi di primo soccorso, nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale con riferimento alle legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche, comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi, tecnica e deontologia professionale. Per gli accompagnatori turistici, invece, le domande verteranno su geografia del turismo italiana ed estera, tecnica organizzazione turistica, nozioni sula legislazione valutaria e doganale, nozioni di legislazione turistica europea, nazionale e regionale con riferimento alle legislazione della Regione Puglia sulle professioni turistiche, elementi di primo soccorso, comunicazione interpersonale e gestione e conduzione di gruppi, tecnica e deontologia professionale.