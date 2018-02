L’Anm denuncia: «Giudice aggredito dalle Iene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice Giovanni Gallo bloccato all’ingresso del Tribunale da una troupe de “Le Iene”. Per dare spiegazione del provvedimento di sequestro preventivo della pagina di una testata online.Fatto conosciuto negli ambienti della giustizia salentina e stigmatizzato dalla giunta distrettuale dell’“Associazione nazionale magistrati” (Anm) con un comunicato diffuso ieri sera, a firma del presidente Maurizio Saso e del segretario Piero Lisi: «La villana sortita appare grave ed inaccettabile tanto più perché colpisce un collega come il dottore Gallo, che è uno dei magistrati leccesi più apprezzati per le sue doti umane e professionali. E che è stato ed è impegnato ed esposto in relazione a molteplici procedimenti penali per reati di criminalità organizzata».“Le Iene” hanno atteso il giudice Gallo sul passo carraio del Tribunale, perché avrebbero voluto che commentassen il provvedimento di sequestro preventivo della pagina del “Tacco d’Italia”. Una decisione adottata su richiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce, Stefania Mininni, titolare dell’inchiesta che sta verificando se il direttore di quella testata abbia commesso o meno il reato di diffamazione per le affermazioni riportate negli articoli che sostengono legami con la Sacra corona unita di una azienda di raccolta di rifiuti e di un politico di Casarano. IL Tribunale del Riesame ha poi annullato il sequestro della pagina del giornale on-line, confermando solo l’oscuramento della pagina Facebook.«Non mette conto ora dilungarsi sul merito della vicenda, essendo soltanto il caso di aggiungere che è del tutto fisiologico che un provvedimento emesso dal gip “inaudita altera parte” possa, dopo l’instaurazione del contraddittorio, essere parzialmente riformato o annullato secondo i normali rimedi processuali previsti dalla legge», ricorda l’Anm. «Sicché la questione ha trovato idonea soluzione nella propria sede processuale. Prioritari ed assorbenti sono ben altri profili. Prescindendo anche dal potenziale rilievo penale della condotta del giornalista delle “Iene”, va stigmatizzata l’arroganza e la protervia del giornalista che ha leso la dignità del collega Gallo come uomo e come magistrato».