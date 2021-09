Lecce, le giostrine dei parchi si rifanno il look

Danneggiate, oggetto di atti vandalici, usurate dal tempo. Le giostrine dei parchi cittadini a Lecce non se la passano bene. Così il Comune ha deciso di avviare interventi di manutenzione e riparazione delle giostrine posizionate nei parchi cittadini.

L'assessore comunale Valli

«Interveniamo su attrezzature che a volte sono datate, altre volte danneggiate da atti vandalici. Le giostrine – dichiara l'assessore all'Ambiente Angela Valli – e soprattutto i bambini che le utilizzano sono l’anima dei parchi pubblici, luoghi di incontro, relazione, gioia e socialità. Prendiamocene cura tutti insieme. In tempi di difficoltà economico-finanziarie per il Comune anche gli interventi di manutenzione che possiamo realizzare sono limitati. Per questo è il tempo di fare ancora maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici anche da parte di chi li frequenta. Questo intervento è solo un atto propedeutico a un piano definitivo di manutenzione ordinaria che stiamo predisponendo».

I parchi interessati dagli interventi

San Cataldo nel parco zona faro e in via Gioia, Torre Chianca, Frigole, Villa Comunale, Parco Madonna Regina della Pace, Via Lodi, Parco Balsamo, Parco Baden Powell di Borgo San Nicola, Parco dei Colori, Parco di via San Pietro in Lama, Via Vecchia Carmiano, Piazzetta Ludovico Ariosto, Campo Montefusco, Via Carrara, Piazzale Siena, Piazzetta Toscanini, Via Biasco, Via D'Andrea, Via Pordenone, Santa Rosa, Via Pirandello, Parco dei Bambini, Piazza 2 giugno, Piazza Madre Teresa di Calcutta e le altre zone su cui insistono giostrine di proprietà comunale.