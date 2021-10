Lecce, giallo sulla morte del madonnaro: un fermato in questura

C'è un fermato per la morte del madonnaro Leonardo Vitale, 69 anni, artista di strada molto conosciuto in tutta la regione e, in particolare, fra Oria e Lecce. Disegnava immagini sacre per le vie del centro della città barocca: tra Piazza Sant'Oronzo e via Trinchese in prossimità del Teatro Apollo. Impossibile non avere incrociato la sua arte tracciata sull'asfalto. L'uomo è stato trovato l'altro giorno in una pozza di sangue e trasportato in ospedale dove, nonostante sia stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, non ce l'ha fatta.

L'aggressione nei pressi della stazione

Nella notte di venerdì 7 ottobre era stato ritrovato privo di sensi nei pressi di via Don Bosco con diversi traumi alla testa. L'uomo era anche stato derubato dei suoi colori e del cellulare, ma in tasca - secondo quanto risulta a Quotidiano - avrebbe avuto ancora una cifra di poco inferiore ai 500 euro. Non è ancora chiaro se a ucciderlo sia stata un'aggressione oppure una caduta accidentale, ma il fermo di questa sera, con un uomo accompagnato in questura dagli agenti della Squadra Mobile, lascia pensare a una colluttazione, forse una rapina finita male.

Dopo la denuncia del figlio Giuseppe - assistito dagli avvocati dello Sportello dei Diritti -, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio per far luce su cosa sia effettivamente accaduto nella notte di venerdì.