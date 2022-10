Un tir ha perso un carico, presumibilmente di scarti industriali, sulla strada Statale 101 che va da Lecce a Gallipoli. È successo pochi minuti fa con l'intera carreggiata invasa dai rifiuti e dal contenuto del carico del camion. Rallentamenti in corso, per quanto non si siano create file. È consigliata prudenza per evitare di imbattersi in uno degli imballaggi che occupano la strada.