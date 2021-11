Panico sulla statale: masso si stacca dal ponte e sfiora un'auto

Paura questa mattina sulla Statale 274, che collega Lecce e Gallipoli. All'altezza dello svincolo per Taviano un grosso masso si è staccato dal ponte ed è precipitato lungo la carreggiata.

Un automobilista di passaggio è riuscito a schivare l'ostacolo per miracolo e ha allertato i vigili del fuoco che hanno bloccato la statale per mettere in sicurezza il ponte in attesa dell'intervento dell'Anas. A quanto si apprende l'episodio potrebbe essere stato causato da un cedimento della struttura causato dalla pioggia della notte.