Un'auto è andata a fuoco sulla Lecce-Gallipoli, all'altezza di una delle uscite per la "città bella". Nessun ferito, ma l'incidente - con l'auto completamente carbonizzata e la necessità dell'intervento dei Vigili del fuoco, ha portato una coda di oltre un chilometro e rallentamenti in direzione Sud, in un orario già particolare perché da sempre con un traffico superiore alla media.