Furto nel ristorante immortalato dalle telecamere: migrante ruba i soldi dal portafoglio e scoppia la polemica

Il furto è stato immortalato dalle telecamere, che rivelano che a compierlo è un uomo di colore. Un migrante. Così il titolare del ristorante, Antonio Torre, della "Torre di Merlino" di Lecce non solo ha pubblicato un post su facebook con il fotogramma che ritrae il presunto responsabile, ma ha anche scritto una lunga riflessione che ha dato la stura a una polemica, nei commenti.

Il lungo post su facebook

«Questa carinissima e preziosa risorsa è entrata di soppiatto nel mio ristorante con l'intento di pagare i contributi delle pensioni degli italiani citando Elly: "non mi hanno visto arrivare"

ha prelevato la borsa di Manuela, ha gentilmente e accuratamente aperto il suo portafogli (di lei) ne ha preso l'incasso destinato a pagare i fornitori e gli stipendi e sempre

accuratamente ha rimesso tutto a posto!!! Purtroppo la maggior parte dell'incasso era con carta elettronica (mannaggia Draghi)», scrive il titolare nel descrivere i fatti.

E fin qui la cronaca. Poi la stura alla polemica politica: «Ora non ditemi che, è giusto che muoiano in mare, che è giusto che rimangano nei loro paesi», dice affermando di non essere «razzista». Parole che hanno scatenato, soprattutto dopo la tragedia di Crotone in cui hanno perso la vita 70 migranti, una lunga lista di post di risposta.

Tra questi anche Francesco Barba di Donna Oleria secondo cui non è giusto che per uno paghino tutti. «Purtroppo questo fa danno soprattutto ai tanti suoi connazionali che invece sono delle persone meravigliose - scrive - . Nella nostra azienda ne abbiamo qualcuno a cui siamo affezionatissimi. Sono dei ragazzi meravigliosi. Purtroppo non si riesce a trovare una soluzione che sia premiante per i tantissimi ragazzi per bene e penalizzante per individui come questo».