Singolare furto: rubato un centinaio di paia di scarpe da donna. Tutte numero 38

Ne ha portate via quasi un centinaio di paia, ma solo e soltanto di numero 38. Il singolare furto è stato portato a termine la vigilia di Natale ai danni di un negozio d'abbigliamento nel pieno centro cittadino, tra piazza Duomo e piazza Sant'Oronzo.La razzìa ha interessato il negozio "South Salento", che sorge lungo il frequentatissimo corso Vittorio Emanuele II, a Lecce, quasi di fronte l'ingresso dei Teatini.Ad agire, come è stato possibile ricostruire grazie ad alcuni filmati di videosorveglianza, è stato un solo individuo, probabilmente straniero, come "rivelato" dal colore della sua pelle, che è riuscito a fare incetta di scarpe da donna, per un valore che - secondo le prime stime - ammonta a circa tremila euro.Il furto è stato compiuto attorno alle 4 del mattino del 24 dicembre. Facilitato dal fatto che il negozio preso di mira fosse privo di un impianto d'allarme collegato a qualche vigilanza privata, il malvivente solitario ne ha approfittato per abbattere con spallate e calci l'infisso in alluminio.Avuta la meglio sulla porta d'ingresso, il ladro si è quindi destreggiato all'interno del negozio, allungando le mani su un personal computer e sul cassetto del registratore di cassa. Non soddisfatto, però, ha anche arraffato circa un centinaio di paia di scarpe da donna di ottima fattura, che ha riposto in un enorme scatolone per portarle via con maggiore facilità.Nella stessa nottata è finita nel mirino dei ladri anche l'omonima gelateria "South", che sorge a qualche centinaio di metri di distanza dal negozio d'abbigliamento preso di mira.