Pali e alberi caduti nella notte nell'intera provincia di Lecce a causa del forte vento. A Lecce due auto sono state distrutte dalla caduta di un albero in via San Giovanni Vianney, nei pressi di piazza Partigiani. Mentre a Ugento un palo della luce è crollato sulla strada.A Tricase un altro albero ha distrutto un auto in via Rattazzi. A Torre Suda e Casarano diverse tavernette e cantine si sono allagate. Chiamate numerosissime sono giunte al numero d'emergenza dei Vigili del fuoco che sono intervenuti per l'intera nottata su tutto il territorio provinciale.