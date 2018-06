Aggredisce una donna per rubarle il cellulare: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggirava nella villa comunale per poter derubare qualche ignara vittima e invece è stato denunciato per lesioni, danneggiamento, porto abusivo di coltello, resistenza e oltraggio. È accaduto nella villa comunale di Lecce.Un 40enne leccese, già noto alle forze di polizia, ha tentato di infilare la mano nella borsa di una giovane donna con l’intento di sottrarle il cellulare. La donna, di origine ucraina, trovata dagli agenti con una ferita sanguinante al dito anulare sinistro, in forte stato di agitazione e con il cellulare completamente danneggiato, si era accorta del tentativo di furto e subito era riuscita ad allontanarsi dal ladro e a chiamare il 113. Gli agenti hanno quindi rintracciato il malvivente che è stato fermato, identificato e denunciato.