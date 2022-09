Maxi furto nel caveau della Bnl: tre condanne per 14 anni

Furto nel caveau della Bnl a Lecce: tre condanne. Quattordici anni per tre dei responsabili del colpo alla banca di Piazza Sant'Oronzo avvenuto nel novembre del 2018. Sei anni di reclusione per Salvatore Mazzotta, 52 anni, di Veglie e a Luciano Romano, 45 anni, di Formia oltre al pagamento di una multa da 700 euro secondo la decisione del giudice della seconda sezione penale Francesca Mariano al termine del processo con rito abbreviato.

Il terzo imputato invece, Salvatore Zecca, 47 anni, di Galatina il giudicie, dopo il patteggiamento, ha inflitto due anni di reclusione. Fiore, nei mesi scorsi, è stato destinatario di un provvedimento di sequestro: tra i beni sequestrati ci sono due abitazioni, una rimessa per auto, il complesso immobiliare “Ex Alaska”, tre aziende con relative quote societarie, un terreno, una Jaguar, un furgone e sette rapporti finanziari, un supermercato, una tabaccheria e un bar.

Gli investigatori hanno esteso le valutazioni anche al nucleo famigliare, per verificare se alcune fra le proprietà fossero intestate ad altri ma comunque riconducibili al 49enne e acquisite o realizzate con proventi illeciti.

La sentenza del tribunale penale prevede anche il risarcimento dei danni per il legale rappresentante della banca.