Lecce, furto nella notte al Bar Manhattan: via con 100 euro e un monopattino elettrico

Un furto è stato messo a segno questa notte a Lecce. Nel mirino il bar Manhattan in via Salandra. Il bar nei giorni scorsi era stato chiuso con un provvedimento del Prefetto per ripetute violazioni delle norme covid.

Il furto in centro nella notte

Una telefonata arrivata alla centrale operativa, verso le due della notte, ha avvisato la polizia del furto; ad attendere gli agenti delle volanti la proprietaria del bar. La serranda era stata forza dai ladri per riuscire ad entrare nel bar, i malviventi sono scappati con 100 euro in contanti e un monopattino elettrico che era parcheggiato all'interno della struttura.

Sul posto anche la polizia scientifica e per effettuare i rilievi necessari e verificare la presenza di impianti di video sorveglianza. Le immagini infatti potrebbero essere fondamentali per verificare l'orario e le modalità del furto e cercare di individuare gli autori.