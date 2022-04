Lecce, furto al bar Astoria: i ladri rompono il vetro con un martello

Un vicino ha visto la scena: due individui che con un martello rompevano la vetrata del bar Astoria, pieno centro di Lecce, nei pressi di Porta San Biagio, per poi entrare all'interno e rubare il denaro. E ha chiamato il 113. In manette sono finiti Michele Salamina, di 43 anni e Andrea Dell'Anna, di 42 anni. Sono entrambi stati condotti in carcere, con l'accusa di furto aggravato.

I fatti

I fatti si sono verificati alle 5 della scorsa notte. Quando è intervenuta la volante della polizia i due "fuggitivi" erano nelle vicinanze. Sono stati bloccati in via Quinto Fabio Balbo dai poliziotti. Nell'inseguimento avrebbero abbandonato il registratore di cassa prelevato all'interno del bar e anche il martello utilizzato per infrangere la vetrata dell'ingresso. Gli agenti della sezione Volanti hanno recuperato tutto: nel registratore c'erano contanti per un ammontare di circa 200 euro.

Il titolare: «Solo danni alla vetrata»

«Per fortuna un vicino ha sentito i rumori - racconta il titolare - e ha subito chiamato la polizia. Le volanti sono intervenute subito e hanno raggiunto i ladri. L'incasso è stato recuperato, restano solo i danni alla vetrata».