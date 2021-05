Ladro d'appartamento tenta il colpo, ma i proprietari di casa chiamano la Polizia: arrestato

Beneficiava di un permesso per scopi umanitari, ma secondo quanto avrebbero appurato i poliziotti avrebbe commesso furti, diversi incendi e danneggiamenti in città. A essere arrestato ieri dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce un cittadino pakistano, Adnan Ibrahim, di 36 anni. L’uomo ieri mattina dopo aver citofonato in due diversi appartamenti di piazzale Rudiae e non ricevendo risposta, è riuscito a introdursi nel primo, ma non aveva fatto i conti con i proprietari che, invece, erano ancora all’interno e che, colti di sorpresa e spaventati, hanno chiamato il 113. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di introdursi nel secondo appartamento e lo hanno arrestato. Dopo l’arresto, così come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola. Inoltre, già dalle prime denunce per i fatti dei giorni scorsi, la Divisione Immigrazione della Questura di Lecce ha avviato le procedure per la revoca del permesso di soggiorno.