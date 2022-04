Furti nei bar nella notte a Lecce: colpiti Biffi e Pausa Caffé

Ladri in azione questa notte a Lecce. Nel mirino dei malviventi ancora una volta i bar del centro. Due i colpi, uno messo a segno, l'altro andato a vuoto.Il sospetto è che si tratti della stessa persona, un individuo di corporatura robusta che è stato ripreso dalle telecamere in entrambi gli esercizi commerciali.

Il colpo in viale Aldo Moro

Un colpo è stato messo a segno, poco dopo le 3 della notte, nel bar Pausa di viale Aldo Moro, dove un ladro ha forzato la porta d'ingresso ed ha portato via il fondo cassa di circa 80 euro. Poi è fuggito perché è scattato l'allarme.

L'altro tentato furto è stato messo a segno invece al bar Biffi di via Colonnello Costadura. Il ladro ha letteralmente staccato dall'infisso il vetro della porta d'ingresso per aprirsi ed entrare nel locale. Il malvivente, che si è accorto delle telecamere di sorveglianza è scappatp senza portare via nulla. Nella cassa erano conservate anche delle somme destinate alla Caritas.

In entrambi i casi i malviventi hanno agito senza guanti, sul posto la polizia scientifica che sta effenduando i rilievi del caso per cercare di risalire agli autori dei furti. Secondo le forze dell'ordine potrebbe trattarsi della stessa persona.