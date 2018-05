Fuori strada con l'auto: nel sangue alcol e droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada, finendo in gravi condizioni in ospedale: era ubriaco e drogato.Grave incidente stradale, all'alba, sulla statale 16 in direzione sud, dove un ventottenne brindisino residente ad Andrano è rimasto gravemente ferito ed è ora ricoverato con prognosi riservata.Il giovane viaggiava da solo a bordo della sua Fiat Punto, quando all'altezza della concessionaria AutoSat avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.Liberato dalle lamiere dell'auto dei vigili del fuoco, il malcapitato è stato quindi affidato ai soccorritori del 118, che l'hanno poi trasportato d'urgenza alla volta del Vito Fazzi di Lecce, dove l'ambulanza è rientrata con codice rosso.Sottoposto a tutti gli accertamenti clinici del caso, il ventottenne è stato infine ricoverato con prognosi riservata. Gli esami eseguiti, come detto, hanno consentito di accertare che l'automobilista si trovava alla guida sotto l'effetto di cocaina e con un tasso alcolemico pari a 2.4 gr/l.I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Maglie.