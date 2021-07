Lecce, torna a zampillare la fontana di Santa Rosa

E' tornata zampillare la storica fontana di Santa Rosa a Lecce per anni rimasta nel degrado. La riaccensione nel pomeriggio con tanto di banda e festa di quartiere. «Questo è un momento simbolico - ha detto il sindaco Carlo Salvemini - La fontana di Santa Rosa è il simbolo del quartiere e di generazioni qui nate e cresciute e che è rimasta spenta per molto tempo, quasi a significare una sospensione nel rapporto emotivo. Arriviamo oggi, come sempre accade nei progetti, al termine di un percorso che ci ha visto camminare passo dopo passo. Spesso siamo incalzati dall’impazienza di vedere le cose fatte subito ma occorre tempo - ha concluso - Questo lo considero un risultato importante».

All'inaugurazione hanno preso parte anche l'assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci e il vice sindaco Sergio Signore.

La riqualificazione



L’intervento alla fontana rientra nel progetto di “Riqualificazione urbana Quartiere Santa Rosa”, finanziato con Fondi Cipe per un importo totale pari a 330.000 euro. Il progetto ha interessato l’area pedonale tra piazza Indipendenza, via Adige e via Tevere – con una superficie totale pari a circa 1.900 metri quadri - che connette la storica fontana del quartiere con il sistema di aree a verde e il limitrofo mercato rionale.

La fontana fu realizzata intorno al 1960 nell’ambito del progetto Ina Casa, il piano di intervento dello Stato di creazione dell’edilizia residenziale pubblica in tutta l’Italia, proposto con legge dall’allora ministro del Lavoro Amintore Fanfani, presente all’inaugurazione.

Il simbolo di piazza Indipendenza, che da anni annaspa nell’incuria, divelta dagli atti vandalici e deteriorata dagli agenti atmosferici e dall’inesorabile passare del tempo è stato recuperato con un finanziamento di 150mila euro con interventi sia sulle vasche che sulle parti impiantistiche, idriche ed elettriche.