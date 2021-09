Lecce, focolaio nella Rsa: al Buon Pastore 25 positivi

Sono 25 i casi covid registrati un una Rsa (residenza sanitaria assistenziale) registrati al Buon Pastore di Lecce. Dei 25 positivi 18 sono anziani e 7 operatori sanitari.

Il focolaio alla Rsa

Un focolaio Covid è stato segnalato nella Rsa del Buon Pastore a Lecce, con 25 casi positivi nella struttura privata in via Fiume: 18 anziani ospiti (quattro ricoverati in ospedale) e 7 operatori sanitari. Si è temuto che si potesse ripetere quanto accaduto alla residenza «Fontanella» di Soleto, sulla quale è tutt'ora aperta un'inchiesta della Procura di Lecce per decine di morti all'inizio della pandemia, in una struttura rimasta senza assistenza nel primo caos dei molti positivi tra anziani e operatori.

Temporaneamente, anche la struttura di via Fiume è rimasta senza assistenza sanitaria, con l'Asl di Lecce costretta a intervenire con propri infermieri e con le Unità Speciali di Continuità assistenziale (Usca). Per affrontare la situazione, l'Asl e il sindaco di Lecce hanno predisposto un'ordinanza per indurre la gestione privata del Buon Pastore all'immediato ripristino dell'attività assistenziale, pena la chiusura della struttura.

