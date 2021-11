Lecce, un fiume di gasolio in tangenziale: Municipale al lavoro per 7 ore per la messa in sicurezza

Sette ore di lavoro per rendere di nuovo percorribile la tangenziale est di Lecce e, in particolare, lo svincolo 9B in direzione di Brindisi. Notte e mattinata impegnativa per la Municipale della città capoluogo del Salento che ha dovuto, per motivi di sicurezza, chiudere al traffico quel tratto della bretella lungo il quale c'è stato un imponente versamente di gasolio.

L'intervento

Le operazioni di spargimento di materiale assorbente, necessario a impedire incidenti, sono proseguite per oltre sette ore, consentendo di riaprire al traffico solo in mattinata. Un fiume di carburante oleoso versato a ogni curva da un autoarticolato, che non si è riusciti a identificare.

Sono tuttavia molti i mezzi fermati per i controlli periodici settimanali da parte della Municipale di Lecce lungo la tangenziale: si tratta di specifiche attività di verifica dei tempi di guida e delle condizioni dei mezzi di autotrasporto necessarie a garantire la sicurezza dei movimenti di questi "giganti" dell'asfalto.