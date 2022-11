Dal focus sul cacao all'ospite stellato: le cinque giornate di Agrogepaciok

La più grande - e più invitante - fiera professionale del Sud Italia dedicata al food & beverage, da quest'anno riconosciuta tra l'altro come fiera a carattere internazionale dalla Regione. E si svolge a Lecce Fiere, in piazza Palio: nome inconfondibile, Agrogepaciok, acronimo che sta per un mondo di cose da far svenire anche il più navigato dei gourmet.

Cinque giornate di promozione del "buono"



Cinque giornate di promozione di materie prime, prodotti, attrezzature e tendenze alla presenza dei più rinomati maestri ed esperti in tema di dolci, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione: appuntamento da domani a mercoledì prossimo con la diciassettesima edizione della rassegna, ideata e realizzata dall'agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e quest'anno arricchita - come se il consueto attentato alla linea dei leccesi non bastasse - da un fuori salone dal titolo Un mare di cacao - I cioccolati del Mediterraneo, in programma da oggi e fino a domenica, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 23 nell'ex chiesa di San Francesco della Scarpa, in piazzetta Carducci: tre giornate di approfondimento sul cibo degli dei a cura della Compagnia del Cioccolato.

Tra gli ospiti anche uno "stellato"

Più di 400 i marchi ospiti di Agrogepaciok, con un ricco programma di laboratori, cooking show, contest e momenti di formazione, e quest'anno ospiti attesissimi Alessandro Dalmasso, campione del mondo di Pasticceria 2021, e il giovane chef stellato Simone Nardoni del ristorante Essenza di Terracina. Presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti, Agrogepaciok è realizzato con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, Provincia e Comune di Lecce, il sostegno della Regione Puglia e la collaborazione dell'Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato, Associazione Cuochi Salentini, Maestri pizzaioli gourmet salentini di Confcommercio, Etoile Academy by Rossano Boscolo, gli allievi degli IISS Presta-Columella di Lecce e Cnipa Puglia; media partner la rivista Pasticceria Internazionale.



L'evento è stato presentato ieri presso la Camera di commercio di Lecce. Il Salone sarà aperto dalle 10 alle ore 19 (mercoledì chiusura ore 18), taglio del nastro domani alle 18.

Programma giornaliero

• VENERDÌ 4 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 12,00 Apertura/Press Conference con un intervento di Gilberto Mora Presidente di Compagnia del Cioccolato sui “Cioccolati del Mediterraneo” e piccola degustazione di cioccolati dei produttori presenti. Una sorta di “Ouverture di cioccolato”. Lo stile di questa apertura sarà quello di una conferenza stampa con i giornalisti che potranno fare domande nel merito della manifestazione

ore 14,30: Presentazione con degustazione di Maglio

ore 15,15: Presentazione con degustazione di Sabadì

ore 16,00: Presentazione con degustazione di IKA Chocolate

ore 16,45: Presentazione con degustazione di Amedei

ore 17,30: Presentazione con degustazione di Gardini Cioccolato

ore 18,15: Presentazione con degustazione di Manufatto Cacao

Sala Abbinamenti

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00: Abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo: incontri, prove, riscontri a cura di Gianni Strovegli, responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Dalle ore 11,00 alle 13,00: sala degustazione aperta con assaggi a cura dei Chocolate Taster di Compagnia del Cioccolato e dei cioccolatieri non impegnati in altre sale

Ore 15,00: i cioccolati al sale dolce di Cervia di Gardini (fondente, latte liquirizia, latte e olio brisighello, doblone al sale); degustazioni a cura di Rocco Angarola

Ore 16,00: le frutte ricoperte di Maglio

Ore 17,00: gli affinati di Sabadì (3/4 differenti affinati)

Ore 18,00: i fondenti e le origini di Amedei (il Toscano Black 70%, Venezuela/ Grenada/Porcelana)

Cortile

Ore 20,00 - 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

• SABATO 5 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 11,15: PREMIO TAVOLETTA D’OR0 SPECIALE A Maurizio Maglio e al Prof. Alexis Zambrano dell’Universidad de Los Andes di Merida Introduzione di Gilberto Mora

Ore 12,00: conferenza del Prof. Alexis Zambrano sui cacao venezuelani con degustazione del Porcelana dell’azienda Maglio e del Porcelana dell’azienda Amedei a cura di Roberto Caraceni - vicepresidente di Compagnia del Cioccolato e responsabile della Didattica

Ore 14,30: incontro e scambio di opinioni tra i partecipanti sui cioccolati monorigine con Maglio, Amedei, Sabadì con degustazioni a cura di Marcello Faggella referente per le tavolette del Sud Italia di Compagnia del Cioccolato

Ore 16,00: “i criolli merideni ancestrali” relazione in video della professoressa Maria Josefina Marcano dell’Universidad de Los Andes di Merida con degustazione di Bocadillo Cano Tigre (traduzione e degustazione a cura della Chocolate Taster Ilaria Nardella)

Ore 18,00: il mondo delle praline con degustazioni e confronti sugli stili produttivi (pralina di Gardini, Amedei, Manufatto Cacao, IKA) Degustazioni a cura di Roberto Caraceni

Sala Abbinamenti

ore 10,00 – 12,00 e 17,00 – 19,00: abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo; incontri, prove e riscontri a cura di Gianni Strovegli - responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Dalle ore 11,00 alle 13,00: sala degustazione aperta con assaggi a cura dei Chocolate taster di Compagnia del Cioccolato Ore 14,30: Ika Chocolate Ore 15,15: Gli affinati di Sabadì (3/4 differenti affinati) Ore 16,00: i cioccolati al sale dolce di Cervia di Gardini (fondente, latte liquirizia, latte e olio brisighello, doblone al sale) - Degustazioni a cura di Rocco Angarola - Ore 17,00: Manufatto Cacao: “gli speziati”

Ore 18,00: Maglio Esmeraldas/Ecuador e Cuyagua/Venezuela

Cortile

Ore 20,00 - 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

• DOMENICA 6 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 11,00: i cioccolati al latte - confronto e racconto dei diversi stili con degustazioni - (il latte grezzo di Sabadì, il latte 32% di Amedei, latte 42% di Gardini, un latte di Manufatto Cacao, il latte Cuyagua 55% di Maglio) - Degustazioni a cura di Gilberto Mora

Ore 12,00: cremini e spalmabili, confronti con degustazioni (Amore di Nonna Maglio, Crema Toscana Amedei, Crema all’olio Gardini, Cremino di Gardini) - Degustazioni a cura di Roberto Caraceni

Ore 15,00: Maglio Arte Dolciaria “I grandi cacao del Venezuela”: Chuao, Porcelana e Merida Superior Bocadillo

Ore 16,00: degustazioni e assaggi a richiesta con i Chocolate Taster di Compagnia del Cioccolato

Sala Abbinamenti

ore 10-12 15-16: abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo: incontri, prove e riscontri a cura di Gianni Strovegli - responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Ore 12,15: Manufatto Cacao: “gli speziati e aromatizzati” Ore 14,30: raccontare una città col cioccolato - Sabadì e la linea delle sue tavolette specifiche Ore 15,15: la specificità dei cioccolati del Medio Oriente - Ika Chocolate Israele

Ore 16,00: Gardini e i suoi prodotti del territorio (Formaggio di Fossa, Gin e sale di Cervia, Cremino alle noci di Romagna, Mostarda cesenate)

Cortile

Ore 20,00 - 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.