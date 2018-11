Natale, si cambia: fiera dei “pupi” nel castello e in piazza Libertini i giocattolai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Importanti novità sono in arrivo per il periodo natalizio a Lecce. Il castello di Carlo V ospiterà la fiera dei "pupi", e le sue aree interne saranno interamente visitabili, comprese le prigioni.Mentre la piazza sarà destinata ai giocattolai che potranno esporre in apposite pagode in legno, rispettose del decoro urbano.A darne notizia è stato lo stesso sindaco Carlo Salvemini in un pist su Facebook in cui replicava alle sollecitazioni sulla sistemazion dei commercianti ambulanti. Nel post il sindaco ha anche ribadito di non voler "musealizzare Piazza Libertini" che di fatto - grazie all'apertura della "falsa porta" diventerà un tutt'uno col Castello.