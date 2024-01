Salento, colpisce la fidanzata con un tubo dopo una lite: arrestato

Ancora due donne vittime di violenza da parte dei propri compagni. Sono due gli arresti da parte dei carabinieri nel Salento, effettuati nella giornata di ieri (15 gennaio). Gli interventi sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Nardò e Leverano.

Aggressione e rapina a Nardò

Prima ha litigato in auto con la sua fidanzata, poi i due sono scesi dal veicolo, la discussione è degenerata al punto che l'uomo ha colpito la donna con un tubo in ferro: con l'accusa di atti persecutori, lesioni personali e rapina, un 32enne di Nardò è stato arrestato dai carabinieri. Dopo l'aggressione, l'uomo avrebbe sottratto con violenza le chiavi della vettura della donna e sarebbe scappato. La giovane è stata soccorsa da una carabiniera libera dal servizio che, resasi conto della gravità e delicatezza della situazione, ha allertato i colleghi del posto. Le indagini hanno permesso di individuare e rintracciare il fidanzato presso la sua abitazione, dove è stato arrestato. La vittima è stata portata in ospedale e giudicata guaribile in 15 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna era vittima di vessazioni e continui maltrattamenti dal luglio dell'anno scorso.

Intervento a Leverano

Sempre nel corso della serata di ieri - 15 gennaio - i Carabinieri di Leverano hanno dato esecuzione ad un’ulteriore misura cautelare personale: allontanamento dalla casa familiare nei confronto di un uomo responsabile di reiterati episodi di violenza nei confronti della compagna che aveva già denunciato l'aggressione da parte dell'uomo.