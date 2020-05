Auto distrutta dalle fiamme, paura sui viali della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fiammata e tanta paura sulla circonvallazione a Lecce . Un'auto ha preso fuoco per autocombustione. Le fiamme in pochissimo tempo, forse anche a causa del vento, hanno divorato l'auto.Sul posto, in viale Leopardi, è stato necessario l'interventi urgente dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme. Tante le persone di passaggio che si sono fermate per cercare di capire cosa stesse accadendo.Per fortuna tutto si è concluso in poco tempo con i vigili del fuoco che hanno avuto la meglio sulle fiamme, la situazione è tornata alla normalità in pochi minuti.