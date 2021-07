Festa privata con centinaia di ragazzi senza mascherina: multa all'organizzatore

Festa privata con più di 100 ragazzi senza mascherina: è successo a Lecce lunedì scorso. Nella tarda serata la polizia ha ricevuto varie segnalazioni da via Orvieto, dove una volante arrivata sul posto ha notato alcuni ragazzi all’entrata di una villa privata intenti a controllare una lista di nominativi, mentre dall’interno proveniva musica ad alto volume.

Il controllo all'interno



Gli agenti entrati all’interno della villa hanno constatato che era in corso di svolgimento una festa a cui partecipavano un centinaio di ragazzi intenti a ballare, tutti privi dei mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza previste anche all’aperto. All'interno anche un dj munito dell’attrezzatura completa di console musicale ed impianto acustico.

L'evento pubblicizzato sui social e poi trasformato in una festa di compleanno

L'evento non autorizzato, dapprima pubblicizzato sui social come Summer calls, era stato annullato ed al suo posto l’abitazione era stata affittata dal proprietario per una festa di compleanno. Da un controllo a “campione” fatto dagli uomini della Volante i partecipanti corrispondevano ai nomitavi indicati sulla lista. Ma la Polizia non è riuscita a capire se per l'ingresso fosse previsto o meno un ticket. Agli organizzatori è stata contestata la violazione delle norme sul distanziamento col pagamento di una multa di 400 euro, mentre sono in corso gli accertamenti per verificare il pagamento dei diritti Siae.

Il caso dopo il lido discoteca a Pescoluse

Di fatto con le discoteche chiuse, la caccia ai luoghi alternativi dove ballare è ormai un fenomeno tra i più giovani. Un effetto della pandemia che in piena estate trova risposte spesso rischiose, soprattutto con il numero dei contagi in lieve risalita. L'ultimo caso pochi giorni fa a Pescoluse dove una festa da discoteca in piena regola è stata organizzata abusivamente all'interno di un lido.