Lecce, positivi al covid e in isolamento organizzano festa in casa: denunciati

Hanno organizzato una festa in casa nonostante fossero tutti positivi al covid. Ma sono stati scoperti dalla polizia grazie alla segnalazione da parte dei vicini di casa infastiditi dalla musica ad alto volume.

I controlli da parte della polizia nel quartiere Rudiae

Nei giorni scorsi un pattuglia delle Volanti è intervenuta, intorno alle 04:30 del mattino, in un'abitazione del quartiere Rudiae a Lecce, su segnalazione di alcuni cittadini disturbati dall’alto volume della musica e dal vociare di alcuni ragazzi.



I poliziotti, all'arrivo nei pressi della casa, hanno notato un gruppo di ragazzi che si allontanavano dall'abitazione ma non vi era più musica. Una volta entrati nell'appartamento gli agenti hanno identificato due ragazze e due ragazzi, di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, conviventi nello stesso immobile. Effettuati i controlli, e verificato di fatto che avevavo organizzato la festa con un po' di amici, si è accertato che i quattro giovani erano tutti positivi al contagio da “ COVID 19” e che erano stati sottoposti, dalla Asl Lecce, Dipartimento di Prevenzione e Igiene, a “isolamento fiduciario”.

I quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, in quanto responsabili del reato previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo” con la pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell’ammenda da 500,00 a 5.000,00 Euro.



I controlli della polizia hanno permesso di verificare cneh nell'appartamento vi abita anche una quinta persona, sottoposta a quarantena fiduciaria con sorveglianza attiva in quanto coabitante con soggetti positivi. Al momento dei controlli però non era in casa, ma non essendo positiva al covid non risponde penalmente della sua condotta.

Critica la posizione dei giovani che sarà vagliata per verificare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legge che si sono susseguiti in tema di contenimento della pandemia da COVID 19.