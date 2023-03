Ferrovia, nel quartiere arriva un nuovo parcheggio. Sosta in via Puccini, angolo via Brunelleschi

Una nuova area parcheggio, laddove c’era uno spazio sterrato delimitato con un muro. Quella che era un’area degradata e non utilizzata, che sorgeva a ridosso della ferrovia tra via Puccini e angolo via Brunelleschi, è stata finalmente riqualificata e riconsegnata alla città. Uno spazio di 1000 metri quadri, ricevuta dal Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per un intervento edilizio risalente agli anni ’70. I lavori hanno restituito un’area a parcheggio permeabile, con 24 posti auto e uno stallo per disabili, area a parcheggio per motocicli e illuminazione pubblica. L’area è arricchita da aiuole nelle quali sono state messe a dimora 6 alberature a medio e alto fusto compatibili con il contesto urbano e 60 cespugli. A completamento della riqualificazione dell’area è stato realizzato anche il rifacimento della sede stradale in via Puccini, da via Gaetano Donizetti sino a via Dell’Abate, che presentava ormai da tempo numerose fessurazioni e buche che rendevano insidioso il transito dei veicoli.

L'intervento di riqualificazione



«In via Puccini non è stata realizzata una grande opera, ma un piccolo intervento di riqualificazione su una superficie comunale per restituire decoro e dotarla di una funzione utile al quartiere – dice il sindaco Carlo Salvemini – Laddove c’era un suolo recintato con mattoni di cemento, non regolamentato, che era fonte di insicurezza e degrado, ora c’è un parcheggio alberato permeabile, visibile, a servizio di chi vive in zona, delle associazioni e degli esercizi commerciali. Gli spazi pubblici da recuperare, le aree sottoutilizzate, i vuoti urbani da riqualificare rappresentano un’occasione per la città, per migliorare la vita quotidiana nei quartieri. Lo abbiamo ribadito negli incontri di partecipazione per il Piano urbanistico generale: l’intervento in via Puccini può esserne un buon esempio».

Il quartiere Ferrovia



Un’inaugurazione di nuovo spazio urbano che è stato caratterizzato dalla pioggia battente di ieri che ha impedito l’incontro con la cittadinanza che era pronta a cogliere l’opportunità di incontrare gli amministratori presenti per la consegna di questa area parcheggio che permetterà ai residenti del quartiere Ferrovia di poter parcheggiare le proprie vetture in uno spazio più idoneo e sicuro, così come è stata migliorata e potenziata la viabilità in di un’arteria cittadina di particolare importanza, visto che collega il centro cittadino alla trafficata via dell’Abate, un prolungamento di viale Grassi. Un lavoro che acquisisce ancor maggior valore, se si considera che l’area in questione, da diversi anni è in fortissima espansione, in virtù delle numerose palazzine che stanno sorgendo al posto delle vecchie singole abitazioni, un cambiamento urbano che ovviamente comporta un cambiamento della viabilità che è stato realizzato con l’obiettivo di rimanere al passo con le esigenze, mutate dei cittadini.

