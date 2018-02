Fazzi, l’Asl preme per i parcheggi, il Comune chiede aiuto ai privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Parcheggi al Fazzi: il Comune rimanda la palla nella metà campo della Asl, glissando sulla richiesta di stalli su viale Gino Rizzo. E intanto il sindaco Carlo Salvemini cerca di sondare l’eventuale interesse dei privati a investire nel business della sosta a pagamento.Bocce ferme, in sostanza, dopo il secondo incontro tra i tecnici del Comune e quelli della Asl, ma il fronte dei disagi è più che in movimento. «Ne discuteremo certamente con il nuovo direttore generale Narracci, - afferma Salvemini – atteso che il tema parcheggi non è stato sollevato al momento della progettazione del nuovo padiglione dell’ospedale. Sto cercando di sollecitare anche l’interesse dei privati: ritengo ci siano le condizioni perché diventi un investimento, visto che il Fazzi sarà un centro di riferimento per l’intera provincia. Fino a oggi, però, nessuno ha manifestato attenzione per quell’area».Sta di fatto che oggi il problema si è radicalizzato sia per la presenza di un cantiere che si è mangiato più del 50 per cento dei parcheggi un tempo disponibili, ma anche perché le aree interne e quelle esterne sono diventate un parcheggio di scambio non ufficiale con annessa sosta “creativa”, ossia dove capita. Ma intanto dal gruppo di lavoro Asl-Comune non c’è stata la svolta auspicata dall’azienda sanitaria, anzi.I fatti. Sul tavolo una Convenzione per disciplinare viabilità e parcheggi, all’ospedale Vito Fazzi e alla Cittadella della Salute, ma al momento l’unica convergenza è stata trovata per i parcheggi interni di quello che un tempo era il vecchio Fazzi. Convergenza che comunque rimane un’ipotesi perché deve passare al vaglio del direttore generale della Asl, Ottavio Narracci, e di Salvemini, per potersi dire concretizzata. Dg appena arrivato in Asl, si è insediato ieri, ma che una visione generale del problema ce l’ha: «Certamente non possiamo assumerci da soli la responsabilità dei parcheggi esterni all’ospedale. Bisogna studiare una soluzione immediata e una strutturale che potrebbe vedere coinvolti anche i privati. Al Policlinico di Bari hanno risolto il problema così e si paga un euro al giorno per la sosta, mi sembra un costo accessibile. Per l’immediato sarebbe utile che si individuassero parcheggi di scambio e buoni collegamenti di trasporto pubblico per raggiungere il Fazzi. Per la Cittadella della Salute valuteremo i contenuti della Convenzione e, salvaguardando i parcheggi per i dipendenti, si può aprire un ragionamento».