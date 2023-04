Lecce, falso account dell'arcivescovo per una truffa via mail. Il testo del messaggio

Una serie di mail partite da un falso account intestato all'arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia, è stata inviata a diversi destinatari. Lo rende noto l'ufficio comunicazione della diocesi che invita chi abbia ricevuto i messaggi a non tenerne conto e annuncia che sporgerà denuncia.

Il testo del messaggio

Nel messaggio è scritto: «'Sei disponibile? Ho una richiesta che devi gestire con discrezione. Sarò impegnato in una sessione di preghiera per il resto della giornata, nessuna chiamata, quindi rispondi alla mia email». «Il messaggio non è dell'arcivescovo e probabilmente - precisa la curia - sottende un tentativo di truffa. Pertanto, si invitano coloro che hanno ricevuto tale mail a non darvi alcun credito».