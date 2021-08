Lecce, ecco la nuova Piazza Tito Schipa: prima pietra entro l'anno

Il progetto esecutivo è pronto. Ha un volto il progetto dell'ex Massa. Entro l'anno la prima pietra del cantiere. A darne notizia il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che su facebook ha annunciato l'avvio del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato, uffici e negozi. Gli elaborati sono stati inviati ai vigili del fuoco per le valutazioni tecniche.

Il progetto

Il settore Lavori pubblici ha ricevuto dal concessionario De Nuzzo gli elaborati relativi al progetto esecutivo del complesso dell'ex Caserma massa, che ha trasmesso ai vigili del fuoco per la valutazione di competenza.



«I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato multivello e degli edifici direzionali e commerciali - con il posizionamento della storica tettoia liberty – faranno seguito agli scavi e allo spostamento in luogo idoneo alla conservazione delle risultanze archeologiche dell’area, conclusi a maggio 2021 ed eseguiti in conformità alle richieste della Soprintendenza.

Finalmente, dopo molti anni di incertezza e stasi, entro la fine dell’anno potremo vedere animarsi un cantiere rimasto fermo per troppo tempo», scrive il primo cittadino sui sociale senza prevedere un tempo utile per la realizzazione del progetto.



«Il mio auspicio è che entro la fine del mandato potremo veder finalmente colmato questo vuoto nel centro cittadino, con tutti i benefici in termini di qualità della vita, opportunità commerciali e ampliamento dell’offerta di parcheggio nel centro cittadino. Ringrazio il personale dell’assessorato ai Lavori Pubblici e l’assessore Marco Nuzzaci – che si è mosso in continuità con quanto operato da Alessandro Delli Noci –, oltre al concessionario: consegnare la nuova Piazza Tito Schipa alla città è un obiettivo al quale oggi siamo più vicini. A più di 15 anni dal primo inserimento di quest’opera nel Piano delle opere pubbliche del Comune di Lecce, siamo pronti alla definitiva svolta».