Ex Galateo, sgomberati i senzatetto: lunedì l'apertura del parco di Lecce

In vista dell'apertura al pubblico del parco dell'ex Galateo, a Lecce, prevista per lunedì prossimo, questa mattina gli agenti della Polizia municipale hanno provveduto ad eseguire lo sgombero dell'ex sanatorio, occupato da una decina di senzatetto.

Lo sgombero

Un ultimo step, quello dello sgombero, necessario prima della grande festa di apertura di quello che è destinato a diventare un luogo di ritrovo per famiglie e giovani del quartiere Leuca, che si terrà lunedì alle 18, con la banda della città. Complice l'abbandono in cui versava l'area, che avrebbe dovuto essere inaugurata già all'inizio dell'anno, alcuni senzatetto, per lo più stranieri di giovane età, avevano effettuato un buco nel muro di cinta ed avevano così guadagnato l'accesso all'edificio semiabbandonato. E qui avevano trovato riparo per la notte. Ieri, con il contributo degli addetti dei Servizi sociali e della Asl, le persone trovate all'interno dell'edificio sono state fatte uscire e le porte sono state sigillate per evitare che possano tornare. Tutte le operazioni si sono svolte senza alcuna tensione.

Il parco

Il parco si estende per 18.400 metri quadrati ed è stato rimesso a nuovo con un milione e 200mila euro stanziati dalla Regione. L’area è stata arricchita con una serie di servizi: un front-office con bar e servizi igienici, due isole per i bambini con giochi, un anfiteatro da adibire a spettacoli e un “percorso-vita” con 12 stazioni per il fitness e la cura del corpo. Due gli ingressi: uno da via Camassa, l’altro da via Malta.